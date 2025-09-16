Andrea Tamara murió al interior de la comandancia de Salina Cruz, en Oaxaca, mientras estaba bajo la custodia de policías y la Fiscalía General del Estado ya dio más información sobre lo que pasó.

De acuerdo con la información, Andrea Tamara fue detenida por la policía municipal de Salina Cruz y, posteriormente, trasladada a la comandancia y luego localizada muerta en su celda.

A través de redes sociales se divulgó un fragmento del video en el que se observa a Andrea Tamara intentando colocarse una prenda alrededor del cuello y la Fiscalía de Oaxaca dio más detalles de su muerte.

Fiscalía de Oaxaca explica qué le pasó a Andrea Tamara, mujer que murió en la comandancia de Salina Cruz

El pasado 13 de septiembre, Andrea Tamara fue detenida por policías municipales y llevada a la comandancia de Salina Cruz, donde fue localizada sin vida al interior de la celda y esta fue la causa de muerte.

La Fiscalía de Oaxaca informó que Andrea Tamara murió por asfixia mecánica debido a una ahorcadura de suspensión incompleta y, dado el video en redes sociales, se especula de suicidio.

Asimismo, las autoridades del estado de Oaxaca aseguraron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los policías que custodiaban a Andrea Tamara.

Se analizarán las grabaciones de las cámaras al interior de la comandancia en Salina Cruz y se tomarán en cuenta los resultados periciales para determinar si los policías cometieron omisiones en el cuidado y custodia de la mujer.

“Derivado de los trabajos con perspectiva de género en torno al fallecimiento de una mujer identificada como A.T.B.A., y como parte de los actos de investigación llevados a cabo por la FGEO, peritos expertos en extracción de datos realizan el análisis de videograbaciones de las cámaras ubicadas al interior de la Comandancia de la Policía Municipal, de la ciudad de Salina Cruz”" Comunicado de la Fiscalía de Oaxaca

Comunicado sobre la muerte de Andrea Tamara (Redes sociales )

Andrea Tamara sería la segunda mujer en morir asfixiada en la comandancia de Salina Cruz

Según los reportes, Andrea Tamara no es el primer caso de muerte por asfixia en la comandancia de Salina Cruz, pues también se reportó un primer caso, el de la joven Abigail Hay.

Abigail habría sufrido abuso policial durante su detención y, posteriormente, fue hallada sin vida al interior de la celda de la comandancia de Salina Cruz y se acusa que se suicidó con una de sus prendas.

Pese a las versiones oficiales, la familia de Abigail Hay ha desmentido que la joven se haya suicidado y exigen que se haga una investigación exhaustiva que esclarezca lo ocurrido.