La diputada local del PRI en Nuevo León, Lorena de la Garza, se encuentra en el centro de la polémica luego de que en grupos de WhatsApp comenzaran a circular documentos que exhiben un presunto listado de prendas, joyas, zapatos y artículos de lujo asociados a su guardarropa.

De acuerdo con dicha información, accesorios y prendas atribuidos a la legisladora ascendería a 1 millón 41 mil 307 pesos, lo que ha generado críticas por su falta de congruencia con el discurso de austeridad que suele enarbolar desde el ámbito político.

Diputada del PRI señalada por ostentar prendas y accesorios de lujo

Según los documentos que circulan en redes, la diputada priista portaría ropa y calzado de marcas de alta gama, entre ellos dos pares de tacones Valentino, con precios que rondan entre los 22 mil y 23 mil pesos, así como un suéter Ralph Lauren valuado en 43 mil 839 pesos.

Además, se mencionan diversos accesorios de lujo, entre los que destacan:

Pulsera Cartier, con un valor estimado de 305 mil pesos

Reloj Cartier Santos, valuado en 153 mil pesos

Gargantilla verde, con un costo de 105 mil 936 pesos

Aretes de eslabón Tiffany, de 98 mil 500 pesos

Dream collar, con un precio aproximado de 53 mil pesos

Los llamados “gustos millonarios”, como han sido señalados en redes sociales, han detonado cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso político y el estilo de vida de la legisladora.

Diputada del PRI en Nuevo León exhibe gastos millonarios en ropa y joyas (Cortesía)

Aumentos salariales en el Congreso de NL avivan el escrutinio público

El señalamiento adquiere mayor relevancia en un contexto en el que los diputados locales de Nuevo León han sido fuertemente cuestionados por el incremento en sus percepciones económicas.

Cabe recordar que durante el año pasado, los legisladores locales aprobaron un aumento en sus ingresos, al pasar de 133 mil pesos mensuales a 160 mil pesos, considerando salario, bonos, apoyos para festejos y presentación de informes.

Aunque las diferencias partidistas suelen marcar la dinámica del Congreso, en este tema los diputados lograron un acuerdo sin mayores conflictos, lo que ha incrementado el escrutinio ciudadano sobre el uso de recursos públicos y la congruencia del discurso político.