El Programa contra el Cáncer de Mama regresa a Monterrey, hecho que ha generado alivio en Nadiezdha Compeán Arcibar, quien fue diagnosticada y recibió atención gracias al Programa de Cobertura Universal contra el Cáncer del Gobierno del Estado.

A sus 35 años, Nadiezdha fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2, pero ella nunca lo imaginó porque había escuchado sobre que el cáncer de mama aquejaba principalmente a las mujeres mayores de 40 años.

Esta noticia la afectó severamente, sobre todo por sus dos pequeñas hijas: de 3 y 7 años. Ella cuenta que acudió a solicitar atención médica particular por una bolita en el seno, fue ahí donde los médicos determinaron que era cáncer.

Fue en la misma institución donde la atendieron y la canalizaron a la Secretaría de Salud para ver si era candidata a ingresar al Programa de Cobertura Universal contra el Cáncer.

Puesto que ella trabaja por su cuenta como abogada y no cuenta con seguridad social, Nadiezdha fue ingresada al programa en la Unidad Médica Especializada de Detección y Diagnóstico del Cáncer en la Mujer (UNEME DEDICAM).

“Yo tengo ya dos años, empecé en 2022, en mayo, al hacerme autoexploración palpe una bolita, fui a consultar y realmente ahí me mandaron a hacer una mamografía que junto con un ultrasonido, diagnosticó que si era maligno, me hicieron una biopsia, ahí es que me dieron un presupuesto de lo que costaba el tratamiento, estaba pendiente saber qué tipo de cáncer era”

Nadiezdha