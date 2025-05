El nombre de Jesús Labastida, presunto dueño de Europiel, se volvió viral luego de que un video lo exhibiera cometiendo maltrato laboral contra las trabajadoras de su empresa.

En el material de apenas unos segundos de duración, se escucha a un hombre, al parecer Jesús Labastida, llamando “flojas, improductivas e irresponsables” a sus empleadas por no haber concretado ventas para Europiel.

“O les vamos a hablar fuerte, o les vamos a descontar dinero, o a ver qué fregados hacemos” dijo, situación que se tipifica como maltrato laboral según la Ley Federal del Trabajo.

Dueños de Europiel maltratan con gritos y amenazas a trabajadoras de la clínica de depilación (Europiel / IG )

¿Quién es Jesús Labastida?

Jesús Labastida es un empresario y supuesto dueño de Europiel, cuya residencia actual se encuentra ubicada en Monterrey, Nuevo León, según su perfil de Linkedin.

En la actualidad, Jesús Labastida se desempeña como presidente del Club Avispones, fundado en 1968 para el entrenamiento de jóvenes deportistas.

Sin embargo, la carrera de Jesús Labastida quedó manchada luego de que un video lo exhibiera gritando y humillando a sus empleadas de Europiel.

Esta acción incluso le ha valido las críticas y malos comentarios a él y a la empresa que dirige desde hace más de 10 años.

¿Cuál es la edad de Jesús Labastida?

Es poca la información personal que se dispone de Jesús Labastida, por lo que no se conocen detalles sobre su edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jesús Labastida?

Al igual que el caso anterior, tampoco se conoce el signo zodiacal de Jesús Labastida.

¿Jesús Labastida tiene esposa?

Jesús Labastida no ha hecho sus datos familiares públicos, por lo que tampoco se conoce quién es su esposa.

¿Jesús Labastida tiene hijos?

La información relacionada a sus hijos no está disponible.

¿Quién es Jesús Labastida? (Especial)

¿Qué estudios tiene Jesús Labastida?

De acuerdo con su perfil de Linkedin, Jesús Labastida es ingeniero.

¿En qué ha trabajado Jesús Labastida?

Jesús Labastida es el dueño actual de Europiel, una empresa dedicada a la depilación láser que mantiene presencia en países como;

Estados Unidos

Costa Rica

Colombia

España

Chile

Brasil

México

De igual forma, el empresario se desempeña como presidente de Club Avispones, el cual está enfocado en Football Americano Infantil y Juvenil.

Jesús Labastida, presunto dueño de Europiel, es señalado por maltrato laboral contra trabajadoras

Jesús Labastida quedó exhibido luego de que se viralizaran los gritos y maltratos contra su equipo de 25 vendedoras de Europiel cuando el empresario encabezaba una reunión de Zoom.

En el video, de poco más de un minuto, se escucha a Jesús Labastida culpar a las trabajadoras de no haber concretado ventas en los últimos días; “¿Qué fregados has hecho todo el día? Has tenido citas, ¡Por qué no venden!, ¡no lo entiendo! “.

“¡Aquí en el corporativo estamos desesperados y ustedes están como todas pasivas!, ¡Se les escurren las sucursales, no es posible!, ¿Por qué no venden?” Jesús Labastida

Jesús Labastida sigue con sus insultos hasta el punto de llamarlas “flojas, improductivas e irresponsables”, además de amenazarlas con el despido. El hombre sigue hablando y amaga a las empleadas con reducirles el sueldo.

“Ustedes nada más a gritos entienden, o les vamos a hablar fuerte, o les vamos a descontar dinero, o a ver qué fregados hacemos, ¡Ya me cansé que no vendan, es mi empresa, es mi dinero, compréndelo, me tienes que revender!” Jesús Labastida

Poco después, un hombre llamado Omar, encargado del área de Dirección Comercial de Europiel, dice: “¡Rapidito, a sumar, ya se los dije, por el ingreso, es la única forma, vámonos!”.