Las bancadas de PRI, PAN y Morena volvieron a coincidir en el Congreso del Estado de Nuevo León, donde construyeron un bloque legislativo para aprobar reformas a la Ley de Movilidad, lo que reavivó el debate sobre una posible alianza entre fuerzas tradicionalmente rivales.

Bloque PRI-PAN-Morena contrasta con disputa por el Presupuesto 2026

El acuerdo más reciente entre PRI, PAN y Morena permitió avalar modificaciones que ratifican las llamadas “tarifas sociales” en el transporte público, mecanismo que contempla descuentos y transbordo ilimitados para grupos vulnerables.

Esta “alianza” llamó la atención debido al pasado entre las bancadas, pues tras años de confrontación política, lo que parecía imposible se hizo realidad, los tres partidos han logrado llegar a acuerdos pese a sus diferencias partidistas.

El acuerdo ocurre semanas después de que diputados del PRI, PAN, PRD e independientes perfilaran un bloque de 31 votos para sacar adelante el Presupuesto 2026 y rechazar las observaciones del gobernador Samuel García.

El contraste ha generado críticas, ya que, mientras se respaldan ajustes a la Ley de Movilidad con enfoque social, también se han planteado recortes o modificaciones a partidas relacionadas con programas estatales dirigidos a sectores vulnerables.