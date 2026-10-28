Elementos de la Policía de Monterrey, Tránsito y Protección Civil mantienen un operativo de seguridad y apoyo vial en los alrededores del Santuario de San Judas Tadeo, ubicado en el Centro de la ciudad, para brindar protección a las familias y a los feligreses que acuden a las celebraciones religiosas.
El dispositivo, programado del 24 al 28 de octubre, contempla la participación de alrededor de 30 elementos de Policía y Tránsito, quienes realizan recorridos de vigilancia, orientan a peatones y automovilistas y apoyan para mantener el orden en las zonas de mayor concentración de personas.
Monterrey implementa cierres viales y recomienda rutas alternas por San Judas Tadeo
El operativo se concentra principalmente en la calle 5 de Mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz, así como en las vialidades cercanas al santuario, donde se registra la llegada de visitantes, habitantes del sector y personas que participan en las festividades.
Como parte de las medidas preventivas, la Dirección de Tránsito implementa restricciones a la circulación vehicular en el perímetro del templo. Por ello, las autoridades recomiendan anticipar los recorridos, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes viales.
Entre las rutas alternas para dirigirse hacia el Centro se encuentra circular por Martín de Zavala hacia el norte y después tomar Matamoros hacia el oriente. Para quienes transitan por Miguel Nieto y Ramón Corona hacia el sur, se recomienda tomar Modesto Arreola hacia el oriente, continuar por Serafín Peña hacia el sur y posteriormente incorporarse a 5 de Mayo hacia el oriente.
La circulación por Washington hacia el poniente permanece abierta, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.
Autoridades de Monterrey emiten recomendaciones para los asistentes
Las autoridades municipales exhortan a los conductores a evitar estacionarse frente a cocheras o en lugares prohibidos, moderar la velocidad y dar prioridad al paso peatonal. También recomiendan mantener cerca a niñas, niños y adultos mayores durante los recorridos para prevenir incidentes en las zonas concurridas.
Para facilitar la movilidad y reducir la carga vehicular en los alrededores del santuario, se sugiere utilizar el transporte público o vehículos de aplicación para llegar a las celebraciones religiosas.
Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca mantener condiciones de orden y tranquilidad durante las festividades de San Judas Tadeo, además de proteger a quienes participan en las actividades religiosas y a las personas que viven o transitan por el primer cuadro de la ciudad.