Elementos de la Policía de Monterrey, Tránsito y Protección Civil mantienen un operativo de seguridad y apoyo vial en los alrededores del Santuario de San Judas Tadeo, ubicado en el Centro de la ciudad, para brindar protección a las familias y a los feligreses que acuden a las celebraciones religiosas.

El dispositivo, programado del 24 al 28 de octubre, contempla la participación de alrededor de 30 elementos de Policía y Tránsito, quienes realizan recorridos de vigilancia, orientan a peatones y automovilistas y apoyan para mantener el orden en las zonas de mayor concentración de personas.

Monterrey implementa cierres viales y recomienda rutas alternas por San Judas Tadeo

El operativo se concentra principalmente en la calle 5 de Mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz, así como en las vialidades cercanas al santuario, donde se registra la llegada de visitantes, habitantes del sector y personas que participan en las festividades.

Como parte de las medidas preventivas, la Dirección de Tránsito implementa restricciones a la circulación vehicular en el perímetro del templo. Por ello, las autoridades recomiendan anticipar los recorridos, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes viales.

Entre las rutas alternas para dirigirse hacia el Centro se encuentra circular por Martín de Zavala hacia el norte y después tomar Matamoros hacia el oriente. Para quienes transitan por Miguel Nieto y Ramón Corona hacia el sur, se recomienda tomar Modesto Arreola hacia el oriente, continuar por Serafín Peña hacia el sur y posteriormente incorporarse a 5 de Mayo hacia el oriente.

La circulación por Washington hacia el poniente permanece abierta, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

San Judas Tadeo en Monterrey: operativo y rutas alternas del 24 al 28 de octubre. (Cortesía)

Autoridades de Monterrey emiten recomendaciones para los asistentes

Las autoridades municipales exhortan a los conductores a evitar estacionarse frente a cocheras o en lugares prohibidos, moderar la velocidad y dar prioridad al paso peatonal. También recomiendan mantener cerca a niñas, niños y adultos mayores durante los recorridos para prevenir incidentes en las zonas concurridas.

Para facilitar la movilidad y reducir la carga vehicular en los alrededores del santuario, se sugiere utilizar el transporte público o vehículos de aplicación para llegar a las celebraciones religiosas.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca mantener condiciones de orden y tranquilidad durante las festividades de San Judas Tadeo, además de proteger a quienes participan en las actividades religiosas y a las personas que viven o transitan por el primer cuadro de la ciudad.