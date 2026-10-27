El Gobierno de Monterrey inauguró la ampliación de la Clínica de Atención Integral al Autismo (CAIA), denominada Creciendo Juntos, con el objetivo de fortalecer la atención especializada para niñas y niños con autismo, así como para adolescentes, mediante espacios destinados al desarrollo de habilidades y al acompañamiento terapéutico.

La ampliación de la clínica, ubicada en Monterrey, busca incrementar su capacidad de servicio y contribuir a reducir la lista de espera de las familias que requieren atención especializada. Las nuevas instalaciones incorporan áreas equipadas para atender distintas necesidades de desarrollo y promover el bienestar de las personas usuarias.

Nuevos espacios para el desarrollo y las terapias

Entre las áreas incorporadas se encuentra un Nutricentro, destinado a orientar a las familias sobre alimentación, preparación de recetas y lectura de etiquetas. También se habilitó un salón de neurodesarrollo, equipado con herramientas especializadas para apoyar los procesos de aprendizaje y desarrollo infantil.

Las instalaciones cuentan además con un gimnasio neuromotor, donde se trabajan el equilibrio y otras habilidades mediante actividades lúdicas, así como un espacio de arteterapia para realizar ejercicios de música y pintura.

Otro de los espacios es el salón de habilidades sociales, enfocado en fomentar la convivencia y el trabajo en equipo. A ello se suma un área digital equipada con computadoras, desarrollada con la colaboración de Save the Children para realizar diversas actividades.

DIF Monterrey busca fortalecer la atención integral

La ampliación forma parte de los esfuerzos del DIF Monterrey para fortalecer los servicios dirigidos a las personas con autismo y sus familias, mediante instalaciones adecuadas y recursos que favorezcan una atención integral.

Con Creciendo Juntos, el Gobierno de Monterrey busca ampliar la cobertura de la clínica y ofrecer mejores condiciones para el acompañamiento terapéutico, como parte de las acciones para mejorar la atención del autismo en Monterrey.

El proyecto también busca impulsar entornos más accesibles e incluyentes, donde niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y recibir atención especializada, mientras sus familias cuentan con mayores oportunidades de acompañamiento.