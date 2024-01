Samuel García compartió su orgullo hacia Mariana Rodríguez quien, en modo Belinda, impone moda con el “fosfo fosfo” y la muestra son las botas que usó Stephen Colbert en su programa.

Desde Instagram, el gobernador de Nuevo León compartió que la precandidata a la alcaldía de Monterrey logró llevar los fosfo fosfo hasta Estados Unidos.

Esto luego de que Stephen Colbert se pusiera unas botas “fosfo fosfo” en su programa “The late Show”, durante una entrevista con Emily Blunt.

Samuel García celebra que Mariana Rodríguez impone moda; Movimiento Ciudadano traspasa fronteras, asegura

Samuel García compartió imágenes que comprobarían como Mariana Rodríguez ya impone moda de manera internacional con las botas “fosfo fosfo” en el programa de Stephen Colbert.

Mariana Rodríguez recuperó sus tenis naranja para la precampaña de Samuel García para las elecciones 2024, pero los conservó para su propia promoción en su aspiración por ser la alcaldesa de Monterrey.

Por ello, su esposo, el gobernador de Nuevo León, se emocionó al ver como Mariana Rodríguez “puso los fosfo fosfo de moda” en The Late Show con Stephen Colbert.

Asimismo, resaltó que el partido al que pertenece, Movimiento Ciudadano, ya traspasó fronteras con las botas “fosfo fosfo” que usó el presentador durante una entrevista a Emily Blunt.

García también presumió este “logro” de Marina Rodríguez con el precandidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez.

“Mira @marianardzcantu Ya pusiste los FOSFO FOSFO de moda en EUA. Es el Late Show with Stephen Colbert de anoche. @alvarezmaynez. @movciudadanomx traspasando FRONTERAS” Samuel García

¿Por qué Stephen Colbert usó botas “fosfo fosfo”en The Last Show?

Stephen Colbert, presentador del programa The Last Show, usó unas botas “fosfo fosfo” durante su programa del jueves 11 de enero pero ¿fue una moda impuesta por Mariana Rodríguez? La respuesta es no.

Durante el programa de Stephen Colbert del jueves, el presentador habló con Emily Blunt sobre su participación en la película galardonada Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan.

Durante la entrevista, Blunt compartió que el director tenía un problema con las ugg boots, calzado que tiene el interior con forro polar, que usaba durante la grabación de la película.

De acuerdo con la actriz, Nolan odiaba tanto sus ugg boots que terminó por regalarle un par; posteriormente sacó una caja de zapatos para entregarle las botas “fosfo fosfo” a Stephen Colbert a quien le afirmó que el color le recordó a él.