Un hombre fue detenido en Monterrey, Nuevo León, luego de intentar cobrar un cheque robado por 280 mil pesos.

Luego de la detención, Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, aseguró que en el municipio no hay espacio para la impunidad y “quien la hace, la paga”.

Asimismo, señaló que el hombre que intentó cobrar un cheque robado fue puesto a disposición de las autoridades.

Detienen en Monterrey a hombre del Estado de México con cheque robado por 280 mil pesos

De acuerdo con las autoridades, el pasado viernes 8 de agosto se logró la detención de un hombre originario del Estado de México cuando intentaba cobrar un cheque por 280 mil pesos que era robado.

La detención se dio tras el reporte del C4, quien señaló que el hombre se encontraba en una sucursal bancaria de las calles Juárez y Ocampo en el centro de Monterrey.

Se trata de un joven identificado como Iván R., de 29 años, que acudió a un banco en el centro de Monterrey con un cheque por 280 mil pesos; fue detenido al intentar cobrarlo.

El reporte se dio luego de que uno de los empleados, de 28 años, informara a las autoridades que el hombre intentó cobrar un cheque a nombre de una mujer con la que no pudo acreditar una relación.

Luego de ser cuestionado sobre la relación con la beneficiara, el empleado notó nerviosismo, por lo que revisó el estatus del cheque; se constató que fue reportado como robado el pasado 5 de agosto.

“Aquí se resuelve”, afirma Adrián de la Garza tras detención de hombre que quiso cobrar un cheque robado por 280 mil pesos

Adrián de la Garza compartió la detención de un hombre luego de que intentara cobrar un cheque que fue robado.

Por este intento de robo frustrado, el alcalde de Monterrey aseguró que “aquí si se resuelve” porque en la entidad no hay espacio para la impunidad.

“Nuestra Policía detuvo a un hombre que intentaba cobrar un cheque robado por 280 mil pesos en el Centro de la ciudad”, señaló el alcalde.

Asimismo, destacó que, con la estrategia “Escudo”, la policía del municipio actúa más rápido “para proteger tu seguridad y que los delitos no queden sin castigo”.