El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, impulsa labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos a través del Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estas acciones se desarrollan en la zona metropolitana con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y proyectar una ciudad ordenada y moderna.

FIDEURB intensifica limpieza en Nuevo León durante Semana Santa

Aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa, brigadas trabajan en corredores verdes del municipio de Guadalupe, así como en avenidas clave como Constitución, Eloy Cavazos, Las Américas, Cristóbal Colón y Félix U. Gómez.

Los trabajos también abarcan espacios emblemáticos como el Parque Libertad, el Parque Ciudadano y la Plaza de los Desaparecidos, contribuyendo a mejorar la imagen urbana en distintos puntos del estado.

Nuevo León intensifica embellecimiento urbano previo al Mundial 2026. (Cortesía)

Bajo la dirección de María Guadalupe López Marchán, el organismo mantiene labores permanentes de embellecimiento urbano, que incluyen retiro de escombro, pintura, limpieza profunda y mantenimiento general.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar a Nuevo León como un referente de orden, limpieza y modernidad, con miras a recibir turismo internacional durante el Mundial 2026.