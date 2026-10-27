Alrededor de 100 libros de texto antiguos, publicados entre 1800 y 1960, forman parte de la exposición histórica “Libros de texto de antaño”, inaugurada en la Biblioteca La Ciudadela, en Monterrey. La muestra busca acercar a la ciudadanía a materiales que permiten conocer la historia de la educación y la manera en que han cambiado los contenidos, los métodos de aprendizaje y los recursos utilizados en las aulas a lo largo de distintas generaciones.

Durante la inauguración, el presidente de Cadena Ciudadana de la Cultura, Abel Moreno López, dirigió unas palabras a las personas asistentes y dio por abierta la exposición.

Los ejemplares exhibidos permiten explorar la evolución de la educación y reconocer las prácticas de enseñanza de otras épocas. Sus páginas también ofrecen una aproximación a los contextos sociales y culturales en los que fueron utilizados.

Además de su valor educativo, los libros antiguos constituyen parte del patrimonio bibliográfico, pues documentan cambios en la transmisión del conocimiento y contribuyen a preservar la memoria colectiva.

La exposición está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y público en general interesado en conocer materiales históricos y valorar el papel de las bibliotecas como espacios de conocimiento y difusión cultural.

Biblioteca La Ciudadela exhibe “Libros de texto de antaño” (cortesía )

Horarios para visitar la exposición en la Biblioteca La Ciudadela

La muestra “Libros de texto de antaño” estará abierta al público de lunes a viernes, de las 10:00 a las 17:00 horas, en la Biblioteca La Ciudadela, en Monterrey.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer el acercamiento de la comunidad al patrimonio histórico y documental de la ciudad, así como reconocer los vínculos entre la educación del pasado y la cultura actual.