La Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León confirmó un enfrentamiento entre policías y hombres armados que dejó cinco muertos en el municipio de Los Ramones.

Los abatidos son todos pertenecientes al grupo delincuencial en el marco del Operativo Muralla.

Al ser sorprendidos por las autoridades, los presuntos delincuentes decidieron agredirlos pero sus acciones fueron repelidas.

Rescatan a una persona secuestrada en Los Ramones, Nuevo León

En el lugar fue rescatada una persona que estaba secuestrada, aunque no se dieron más detalles de la víctima ni de los cinco presuntos criminales abatidos.

Como resultado del enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, se aseguró una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Luego del enfrentamiento, acudieron en apoyo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y agentes ministeriales, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Avanza el operativo Muralla en Nuevo León

El Operativo Muralla tuvo los siguientes resultados hasta el mes de noviembre: 279 personas detenidas, aseguramiento de 52 vehículos 13 armas de fuego.

Este operativo tiene el objetivo de detener el avance de crimen organizado en la zona metropolitana del estado de Nuevo León.