La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a presentar denuncias formales ante las instancias correspondientes por cualquier acusación relacionada con presuntos actos de extorsión y despojo.

Esto luego de ser cuestionada sobre una supuesta red que, de acuerdo con versiones difundidas en medios del norte del país, operaría desde la alcaldía de Monterrey.

Señalan a Adrián de la Garza por presuntos actos de extorsión

Durante la sesión de preguntas de la conferencia matutina, un reportero expuso señalamientos contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su hermano, Filiberto de la Garza, por presunto acoso institucional y persecución judicial en contra de empresarios y diversos giros comerciales.

De acuerdo con el planteamiento, ambos presuntamente operarían a través del despacho jurídico De la Garza Vega, mediante una red de clausuras arbitrarias, así como acciones legales que derivarían en presiones contra distintos sectores económicos.

El señalamiento también incluyó una supuesta colusión con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por Javier Enrique Flores Saldívar, en la que se acusó el presunto uso del aparato de justicia para la fabricación de delitos, lo que habría derivado en:

integración de carpetas de investigación

cateos recurrentes

encarcelamientos como presunta represalia política

Incluso, se mencionó que estas acciones habrían afectado a directivos de medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno Federal tiene conocimiento de estos hechos y si se contempla la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la mandataria federal respondió de manera directa: