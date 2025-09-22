Una jueza de Ciudad Juárez, Chihuahua, desató la polémica la buscar imponer una multa a un hombre por hacer muecas durante el proceso.

A través de redes sociales circula el video en el que se ve a una jueza de primera instancia amenazar a un imputado con imponer una multa de 9 mil pesos por no respetar la audiencia al “hacer muecas”.

Cabe señalar que la jueza de primera instancia en materia penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue electa en los comicios extraordinarios del pasado 1 de junio.

Jueza no quiere muecas en su sala y amenaza con multas en Ciudad Juárez

El video de una jueza de Ciudad Juárez generó polémica en redes sociales por su amenaza de multar a un imputado por “hacer muecas” durante el proceso.

Se trata de la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, quien recientemente ocupa el cargo de jueza de primera instancia en materia penal en dicho municipio de Chihuahua.

La jueza mostró su molestia desde que preguntó al imputado si había entregado todos sus datos personales al abogado debido a que el hombre respondió con un movimiento de cabeza.

“Necesito que responda con palabras”, le respondió con un tono ya molesto; sin embargo, la solicitud de la jueza habría provocado una reacción facial en el imputado, pues rápidamente la jueza Barraza Morales lo confrontó.

“¿Tiene algún inconveniente de esta aquí? ¿o por qué tiene esas muecas? Entonces le voy a pedir de favor que mantenga el respeto. Está usted ante una resolutora en materia penal, está usted ante un Tribunal Penal por su no lo tenía en consideración” Jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales

Jueza del Bienestar amenaza a imputado con multa de 9 mil pesos por "hacer muecas", Su nombre es Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales. Es jueza de primera instancia en materia penal en Ciudad Juarez. pic.twitter.com/YFMlUaHgNd — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 22, 2025

“Después de la multa, sigue la prisión”, amenaza jueza de Ciudad Juárez

La jueza de Ciudad Juárez apercibió al imputado en su sala por “hacer mucas” durante el proceso y le recordó que esta medida está amparada por el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, recordó que de volver a incurrir en alguna acción que considerara una falta de respeto y al orden en el tribunal, lo haría acreedor a una multa de 100 UMAs, es decir “8 mil o 9 mil pesistos”.

Además, le recordó que la medida siguiente a la imposición de la multa es directamente la cárcel, por lo que le pidió sentarse “de manera umta” y mirarla con respeto.

“Con fundamento en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo apercibo: nueva falta de respeto, muecas o cuestiones que estén alterando la disciplina y el orden de la audiencia, le voy a imponer 100 UMAS como multa, son alrededor de 8 mil o 9 mil pesitos. Y después de la multa, sigue el arresto. Entonces está apercibido. Siéntese de manera correcta y míreme a mí. Está ante una resolutora penal” Jueza Lizbeth Marbella del Carmen BArraza Morales

Cabe señalar que en 2025 el valor diario de la UMA es de 113.14 pesos mexicanos, por lo que la multa que amenazó con imponer equivaldría a 11 mil 314 pesos.