Desde el Hotel La Buena Vida Wellness Resort & Spa, se dio a conocer que Tepoztlán será sede del séptimo encuentro del Holistic Yoga & Mobility Fest 2026 del 13 al 15 de marzo. Este festival se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del bienestar, al reunir una comunidad enfocada en la salud integral, autocuidado consciente y la conexión de cuerpo, mente y espíritu.
Durante tres días, las y los asistentes participarán en actividades diseñadas para fortalecer su bienestar físico, mental y emocional, en un espacio que promueve la pausa, la respiración consciente y la conexión personal.
Programa del Holistic Yoga & Mobility Fest en Tepoztlán
El programa del Holistic Yoga & Mobility Fest 2026 incluye distintas corrientes de yoga, movilidad y movimiento funcional, además de meditación, sound healing, ceremonias, conferencias y experiencias sensoriales.
Entre los guías y especialistas confirmados destacan:
- Nick Brewer
- Rula Gar
- Chef Yogi
- Tanya Witmond
- Mars Yogi
- Melayne Shayne
- Vanesa Pistone
- Alyosha Barreiro
- Mauricio “Pantera” Martínez
- Edna Monroy
- Rocío Fernández
- Fabián Montes de Oca
- Jerónimo Kronengold
- Valeska Canalizo
- Mario González
- Paloma Sierra
- Gisela Hengl
- Vanesa Alemán
- Sacari Salinas
El evento también contará con un bazar holístico y un mercadito artesanal coordinado por Sonia López, enfocado en promover el talento local y la cultura indígena de Morelos, impulsando el comercio justo y el consumo consciente.
Holistic Yoga & Mobility Fest impulsa turismo de bienestar en Morelos
El festival se realizará en el marco del inicio de la primavera, temporada asociada con renovación y expansión energética; la propuesta invita a alinearse con este nuevo ciclo natural a través del movimiento, la introspección y el cuidado integral.
El Holistic Yoga & Mobility Fest 2026 cuenta con el respaldo de marcas como Xamania®, Electrolit®, UCAN®, Dentobac®, Lesotris®, Ayuna®, FP50® y Super Naturista, así como del Hotel La Buena Vibra y el Estado de Morelos.
Durante la presentación participaron Tanya Witmond, directora del área Wellness del hotel; la fundadora y directora del festival; maestros del programa 2026; el maestro Luis Mauricio Morales Villavicencio, director general de Desarrollo de Productos Turísticos; la secretaria de Turismo de Morelos, Fernanda Gaxiola Camacho; y el doctor Jorge Dávila, asesor en la Regiduría de Turismo del Ayuntamiento de Tepoztlán.
Con esta edición, el festival busca posicionar a Tepoztlán como un destino de bienestar y sanación, atraer visitantes de distintas edades y consolidar al estado como referente en turismo de bienestar en México.