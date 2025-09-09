La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) dio a conocer el cierre en Morelos de la farmacéutica Haleon; es la segunda empresa internacional que dejará el estado en un trimestre.

Y es que sólo el pasado 29 de julio, Nissan también informó el cierre de su planta en Morelos, la primera en México que tenía más de 50 años, ubicada igualmente en el municipio de Jiutepec.

Tanto Nissan como Haleon señalaron que el cierre de sus plantas en Civac (Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca) forma parte de su reestructuración empresarial.

Haleon cierra en Morelos: Empresa internacional planea cese gradual de operaciones

Mediante comunicado, la SDEyT informó que Haleon cierra su planta en Civac, Morelos, operaciones cesarán de manera gradual hasta 2028, como le notificó la empresa internacional.

Referente a los trabajadores de Haleon, la dependencia de Morelos anuncio que puso en marcha un mecanismo para que puedan integrarse a nuevas empresas del sector.

Pese a esta decisión, Haleon mantiene su compromiso de cumplir con todas las obligaciones laborales y contractuales con los 148 trabajadores de su planta en Morelos.

Acorde con lo señalado, Haleon confirmó que la decisión de su cierre en Morelos no corresponde a algún problema local, ni en el estado ni en Jiutepec, sino que es por cambios estructurales en la dinámica internacional.

Haleon señaló que dichos cambios son consecuencia de la pandemia de Covid-19, la cual impactó de manera directa su negocio, que es el rubro farmacéutico.

El gobierno de Morelos ha acompañado a Haleon en el proceso de cierre, con apertura y acompañamiento en el proceso que será de manera escalonada hasta 2028.

Haleon anuncia cierre en Morelos (Redes sociales)

Mientras que el gobierno de Morelos buscará condiciones sólidas para atraer inversiones que fortalezcan la competitividad del estado, algunas de ellas serán del rubro de Haleon.

Haleon cierra en Morelos: Alcalde de Jiutepec hace llamado a los trabajadores

Tras darse a conocer el cierre de Haleon en Morelos, el alcalde de Jiutepec, Eder Rodríguez, hizo un llamado a los trabajadores de la planta en Civac, con quienes prometió mantenerse en comunicación.

Asimismo confirmó que Haleon finiquitará al 100% a los trabajadores todo en coordinación con la SDEyT de Morelos a quienes notificaron del cierre de la planta en Civac tras anuncio oficial de la trasnacional.

Igualmente aseguró que el asunto del cierre de Haleon en Morelos es una decisión ajena al municipio o estado, como había mencionado la SDEyT en el comunicado, debido a que es una empresa internacional.

De momento los trabajadores de Haleon no se han pronunciado sobre el cierre de la planta, sin embargo, tras darse a conocer, las inmediaciones lucían vacías.