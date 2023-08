Se dio a conocer que un juez de Morelis concedió suspensión a Uriel Carmona para que no fuera detenido, por lo que podría quedar en libertad, tal como reconoció su abogado .

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvo a Uriel Carmona, quien ejercía como fiscal de Morelos, la tarde del viernes 4 de agosto (se puede observar en vídeo ) .

De acuerdo con lo señalado, fue por el delito de retardo a la justicia en el caso de feminicidio de Ariadna Fernández, en octubre del 2022.

Conceden suspensión a Uriel Carmona para no ser detenido

El juez Noveno de Distrito en el estado de Morelos, concedió una suspensión a Uriel Carmona para que no fuera detenido, ni su casa fuera cateada.

Sin embargo, se desconoce si dicha suspensión fue solicitada antes o después de su detención, aunque incluye el fuero constitucional que posee Uriel Carmona como fiscal de Morelos y diversas irregularidades en su detención .

Se debe añadir que se celebrará una audiencia incidental el próximo 11 de agosto a las 9:38 horas, en la que se dará a conocer si la suspensión será definitiva o no , además que Uriel Carmona deberá pagar 88 mil pesos para mantenerla vigente.

Y que dicho fuero que protegería a Uriel Carmona se aplica con delitos federales, no locales, por lo que puede ser vinculado a proceso si el juez de control de Reclusorio Sur así lo considera.

Por otra parte, si el Ministerio Público recaba pruebas suficientes , independientemente de la suspensión, será vinculado a proceso por el delito de retardo a la justicia, el cual, de acuerdo a la FGJ de la CDMX, fue de manera “maliciosa”.

La #FiscaliaCDMX informa que agentes de @PDI_FGJCDMX, en coordinación con @SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia. En breve más información pic.twitter.com/HzZY8902KU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 4, 2023

Abogado de Uriel Carmona espera que el fiscal de Morelos quede en libertad este sábado

Durante un proceso judicial que se llevó a cabo este sábado, en el que se mencionó la suspensión de detención de Uriel Carmona, su abogado, Rodrigo Ugalde, declaró que sería posible que Uriel Carmona quede en libertad este sábado 5 de agosto

Fue precisamente Rodrigo Ugalde quien declaró que debido a la suspensión de detención y la interpretación del juez de control respecto al mismo, Uriel Carmona podría quedar en libertad, aunque hasta el momento no se ha informado.

También informó que la FGJ de la CDMX no les dio tiempo para revisar la carpeta de investigación en su totalidad (que consta de 8 tomos) ya que no la entregó en su momento, desconociendo si fue intencional o no.