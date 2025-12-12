La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, celebró la llegada del crucero Zaandam al puerto de Topolobampo, la segunda embarcación que arriba a este destino durante el año y que trajo consigo a más de 1,200 pasajeros.

Es un gusto enorme recibir al crucero Zaandam, es una llegada que representa no solo turismo, sino confianza, derrama económica y oportunidades para nuestras comunidades. Mireya Sosa Osuna

Sinaloa suma 107 cruceros en 2025: un impulso turístico consolidado

Al ritmo de la banda sinaloense, la danza del venado y un espectáculo de folclor, el crucero fue recibido con una muestra de identidad local. Mireya Sosa Osuna señaló que los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la cultura, la gastronomía, la música y el talento de la región.

Este arribo suma 107 cruceros en lo que va de 2025, lo que representa más de 616 millones de pesos en derrama económica.

Vamos a cerrar el año con alrededor de 124 cruceros y bueno, en el gobierno encabezado por nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, humanista y con sentido social, seguiremos trabajando en territorio, de la mano y sumando esfuerzos para fortalecer un turismo con bienestar, que genere beneficios directos en cada región. Mireya Sosa Osuna

Con la llegada del Zaandam, Ahome continúa posicionándose como un destino auténtico y atractivo para el turismo internacional.

El arribo beneficia directamente a sectores como lancheros, restauranteros, artesanos y comerciantes, quienes dependen del turismo para fortalecer su economía.