Máximo Vedoya, CEO de Ternium y Steelmaker of the Year, asistió al foro Steel Market Update en Atlanta, Estados Unidos.

En el evento, presentó avances de la inversión de 4 mil millones de dólares en la planta de acero de Pesquería , Nuevo León, y participó en una entrevista con David Schollaert sobre tendencias de la industria.

Máximo Vedoya desmiente mitos sobre el acero

Máximo Vedoya desmintió varios mitos sobre el acero:

Señaló que la política arancelaria de Estados Unidos no detiene el comercio desleal de China y que México no está inundando de acero a Estados Unidos.

Máximo Vedoya también negó la construcción de la planta BYD en México y destacó que el país implementa medidas más estrictas que EU para contrarrestar comercio desleal.

Máximo Vedoya ofrece visión regional del acero

El ejecutivo afirmó que el Plan México y la cadena de valor impulsada por el gobierno federal están alineados con el desarrollo industrial estadounidense.

Asimismo, Máximo Vedoya resaltó que la colaboración regional podría sustituir importaciones de acero y derivados por un valor estimado de 175 mil millones de dólares , fortaleciendo la competitividad de América del Norte.

Avances de la planta de Pesquería y SMU SUMMIT

La nueva acería en Pesquería, considerada la más moderna y sustentable de América , emplea a más de 8 mil personas y busca ampliar el portafolio de Ternium.

El SMU SUMMIT abordó tendencias de la industria, nuevas tecnologías, descarbonización, volatilidad de precios y encadenamiento productivo, consolidándose como foro clave para negocios siderúrgicos.