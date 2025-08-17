La Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) unieron esfuerzos para reconocer la importancia de la innovación mexicana a través de la emisión de un billete de lotería conmemorativo del Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025.

Esta colaboración busca visibilizar a nivel nacional el talento y la capacidad de los mexicanos para crear, patentar y compartir soluciones con el mundo.

Iniciativa de Lotería Nacional se alinea con visión de Claudia Sheinbaum

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el billete rinde homenaje a “las mentes que crean, inventan y transforman”, es decir, a las mujeres y hombres que con su trabajo en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales contribuyen al desarrollo tecnológico y económico del país.

La iniciativa, además, se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca articular el potencial científico del país a través de la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Por su parte, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, subrayó que el billete simboliza e incentiva el potencial innovador de la nación y refuerza el papel de la propiedad industrial como un motor de avance y crecimiento.

El evento de develación también contó con la participación de representantes de la Secretaría de Salud, quienes enfatizaron que la innovación es una fuerza que promueve el bienestar social.

¿Cuándo es el Sorteo Mayor No.3984?

El billete, del Sorteo Mayor No. 3984, ya está disponible para su adquisición en todo el país. El sorteo se celebrará el 26 de agosto a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos, haciendo que el mensaje de la innovación mexicana viaje en 3.6 millones de cachitos.