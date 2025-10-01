Tras 57 años de un evento histórico que marcó un antes y después en el deporte, Olivia Salomón Vibaldo, directora general de Lotería Nacional, presentó el billete del Sorteo No. 3987, el cual conmemora los Juegos Olímpicos de 1968 en México.

La develación del billete contó con la presencia del promotor deportivo, Nelson Vargas Basáñez y el subdirector de Cultura Física de la CONADE, Óscar Soto.

Lotería Nacional presenta billete del 57 aniversario de los Juegos Olímpicos

Durante la presentación del Sorteo No. 3987, Olivia Salomón reconoció el espíritu de los y las deportistas que representaron a México, siendo una inspiración para las futuras generaciones.

Asimismo, destacó que con 255 años de historia, la institución ha estado de la mano del país en cada momento histórico, y junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, se construye un México desde lo social, cultural y desde el deporte.

“Es un eje estratégico de su visión de gobierno, porque fortalece el tejido social, impulsa la igualdad, abre oportunidades a la juventud y enorgullece a toda la nación. Para ella, el deporte es identidad, es disciplina, es unidad y es, sobre todo, un derecho que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y promover” Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Salomón Vibaldo señaló que hablar de México 68 es recordar que el deporte transforma ciudades, une comunidades y despierta orgullos y sueños que perduran a lo largo de las generaciones.

La funcionaria destacó la participación de Felipe “El Tibio” Muñoz, quien dio al país un oro en los 200 metros pecho, y del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien realizó los diseños del logotipo de México 68. Además, reconoció la Olimpiada Cultural con la Ruta de la Amistad como emblema.

El Sorteo contará con más de 3 millones de cachitos de 30 pesos cada uno (Cortesía)

Por su parte, Nelson Vargas Basáñez señaló que las Olimpiadas estuvieron marcadas por diversos momentos históricos y reconoció a Ronald Johnson, entrenador en jefe de aquella Olimpiada.

“Agradezco el apoyo irrestricto de la directora de la Lotería Nacional, la Maestra Olivia Salomón, quien creyó en este proyecto, quien ha apoyado el deporte en todo momento y, sobre todo, que considero a estos, mis chamacos, para este gran homenaje, son estos momentos los que nos permiten seguir unidos y, sobre todo, continuar con tal entusiasmo, trabajando por el deporte de nuestro país” Nelson Vargas Basáñez, promotor deportivo

Finalmente, el subdirector de Cultura Física, Óscar Soto, refrendó el compromiso de la CONADE con el desarrollo del deporte y vio como un acierto que eventos como la develación del billete conmemorativo formen parte de la historia deportiva.

¿Cuál es el premio del Sorteo en conmemoración de las Olimpiadas del 68?

Olivia Salomón dio a conocer que el Sorteo No. 3987 tendrá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Este sorteo contará con tres millones 600 de cachitos y cada cachito costará 30 pesos, mientras que la serie tiene un precio de 600 pesos. Además, podrás ver la transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.