La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que Hernán “N” fue vinculado a proceso como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

En la audiencia celebrada el martes 23 de septiembre, el Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 23 de diciembre de 2025.

El Fiscal del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, dado la gravedad de los delitos. Hernán “N” permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Declaración patrimonial del ex Secretario de Seguridad

En tanto, el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno clasificó como reservada la declaración patrimonial del ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta medida se tomó porque la información ya había sido requerida previamente por las instancias de procuración de justicia del Estado y de la Federación, al encontrarse vinculada a carpetas de investigación

El comité destacó que garantiza la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía, respetando los límites establecidos por la ley en la materia.