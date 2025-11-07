La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaría implicada en la explosión de Waldo’s Hermosillo del pasado fin de semana, asegura Ignacio Peinado, dirigente de la Unión de Usuarios.

Ignacio Peinado asegura que aunque el transformador de Waldo’s Hermosillo, presunto precursor de la explosión, era privado, la CFE tenía la obligación de supervisar su funcionamiento.

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora (EFE)

CFE tendría grado de responsabilidad por explosión en Waldo’s Hermosillo

En entrevista con Michelle Rivera, Ignacio Peinado señaló que la CFE tendría cierto grado de responsabilidad en la explosión en Waldo’s Hermosillo, presuntamente provocada por un transformador.

Ignacio Peinado dijo que aunque el transformador era particular, CFE tiene la “obligación tácita” de supervisar y hacerle todas las verificaciones correspondientes, como suministrador.

Según Ignacio Peinado, la CFE cometió “una omisión muy grave” pues la explosión en Waldo’s Hermosillo tuvo víctimas mortales y ahora buscan deslindarse de las responsabilidades.

Por lo anterior, realizarán una movilización el 15 de noviembre para que la CFE tome cartas en el asunto y estipule como derecho humano el hacer revisiones a los transformadores.

Asimismo, Ignacio Peinado reiteró que Hermosillo es una “bomba de tiempo” pues hay muchos transformador subterráneos, que se instalaron de esta manera por estética, pero que son muy peligrosos.