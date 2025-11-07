Las empresas Kaizen Kapital y Grupo OR-B dieron un paso importante, pues dieron a conocer una alianza estratégica para desarrollar proyectos inmobiliarios en ciudades claves del país como León, Querétaro y la Ciudad de México.

Este acuerdo incluye co-inversión y co-desarrollo de complejos residenciales y de uso mixto, de edificios con más de 150 departamentos cada uno, con el objetivo de atender la demanda de vivienda en zonas urbanas.

Kaizen Kapital y Grupo OR-B impulsan el desarrollo sostenible e innovador

Grupo OR-B cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector y ha sido el responsable de proyectos destacados del país como Mitikah y el Hotel Sr. Regis en Punta Mita. Asimismo, el grupo se caracteriza por aportar solidez y conocimiento de diseño, planeación y ejecución de proyectos de calidad.

Mientras que Kaizen Kapital México busca consolidar su compromiso de impulsar inversiones en desarrollo sostenible e innovador.

Es por ello que, esta alianza representa un paso importante para la generación de proyectos rentables y de alto impacto positivo en el entorno urbano.

Este acuerdo fue firmado por Carlos Orias, socio fundador de Kaizen Kapital México, y Moisés Araf, director general y fundador de Grupo OR-B.

Kaizen Kapital y Grupo OR-B anuncian su primer proyecto en CDMX

Durante la firma de la alianza, las empresas anunciaron su primer conjunto de uso mixto en la Ciudad de México, en la colonia Letrán cerca del Zócalo Capitalino.

Este complejo tendrá una superficie de más de 250 mil metros cuadrados e incluirá:

Centro comercial de alto nivel

Consultorios médicos

Oficinas

Hospital

Viviendas

Estacionamiento

Sin duda, con esta alianza, Kaizen Kapital y Grupo OR-B se consolidan como un referente en el desarrollo urbano moderno y sustentable a nivel nacional.