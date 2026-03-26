El regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, desató la polémica luego de ser visto en el ayuntamiento usando tenis con un valor superior a los 10 mil pesos.

Y es que el regidor de Morena fue captado caminando por el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con unos tenis de Maison Mihara Yasuhiro.

Los tenis de 10 mil pesos del regidor de Morena en Guadalajara desatan polémica

Chema Martínez se volvió objetivo de críticas, no por su labor en el gobierno de Guadalajara, sino por los tenis que ha usado recientemente.

Se trata de los tenis Larry de la marca Maison Mihara Yasuhito, que tienen un precio de 10 mil 214 pesos mexicanos en la tienda en línea Farfetch.

El regidor de Morena en Guadalajara ha sido criticado por usar unos tenis de más de 10 mil pesos a pesar de que la política del partido al que pertenece llama a la austeridad de los funcionarios.

Tenis del regidor de Morena en Guadalajara (Captura de pantalla)

Desde redes sociales criticaron al funcionario emanado de Morena, ya que el costo de estos tenis supera el salario mínimo mensual en México es de 9 mil 451.2 pesos mexicanos.

Es decir, los tenis que el regidor de Morena en Guadalajara cuestan más de lo que los mexicanos que ganan el salario mínimo perciben al mes.