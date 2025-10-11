Se ha reportado que el barco turístico y una de las principales atracciones en el estado, El Marigalante ha naufragado frente a Puerto Vallarta, Jalisco.

“Tras la falla en el sistema de achique, el histórico galeón se hundió frente al centro de la ciudad mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas”. Pirate Ship Vallarta

Ante los hechos, la empresa encargada de El Marigalante precisó que se activaron los protocolos de seguridad, por lo que todos los pasajeros fueron evacuados “ sin riesgo y se encuentran a salvo”.

Asimismo, se agradeció el apoyo de las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil ante el lamentable naufragio de El Marigalante.

Ya que el El Marigalante se había convertido en un “símbolo vivo de identidad, historia y orgullo” de Puerto Vallarta desde su llegada.

En el mar en Puerto Vallarta Jalisco a las 16:25 horas naufragó el barco galeón español llamado El Marigalante, conocido como El Barco Pirata que fue un emblema turísticos, reportan que sufrió daños en la bomba de achique, lo que afectó su flote y la embarcación dio fondo. pic.twitter.com/BMHmsFicE7 — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) October 11, 2025

En la historia de El Marigalante fue la embarcación construida en 1987 y puesta en las aguas en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América.

Además de que el barco El Marigalante era una réplica del Santa María, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico para llegar a América.

¿Qué pasó con El Marigalante? Naufraga frente a Puerto Vallarta (Pirate Ship Vallarta)

Tras naufragio de El Marigalante en Puerto Vallarta ya se tiene su reemplazo

Tras el lamentable naufragio de El Marigalante en Puerto Vallarta, la empresa encargada de la famosa embarcación turística ya tiene su reemplazo.

Al anunciar que en un lapso de dos a tres meses, “la hermana de la Marigalante arribará a las aguas de la bahía”.

Por lo que continuará el legado de la historia de El Marigalante en Puerto Vallarta, pues ahora “descansa en las aguas que siempre fueron su hogar, donde seguirá viva en la memoria y el corazón de todos los que la vieron navegar”.

Asimismo, la empresa se comprometió a realizar el reembolso para todas aquellas personas que adquirieron boletos para próximos viajes en El Marigalante.