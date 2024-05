Voceros de campaña de Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por Morena y la mega alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, rechazaron las acusaciones por parte de emecistas en las que se le acusa de agredir a brigadistas de Movimiento Ciudadano.

En días pasados el partido guinda hizo un llamado a la concordia, a la tranquilidad y a la paz, para garantizar que la gente vote por el verdadero cambio.

Durante rueda de prensa, la candidata a regidora, Mariana Fernández, aseguró que Chema Martínez no provocaría daño a terceros.

Por ello condenó las falsas acusaciones de Movimiento Ciudadano, adelantando que se presentarán quejas ante las autoridades electorales a fin de poner un alto a esta guerra sucia.

“Negar categóricamente. Nos les va a servir la victimización, no les va a servir la campaña de miedo, porque pareciera que se han puesto de acuerdo en decir que Guadalajara no se quiere convertir en otros estados, pero el miedo ya existe en Jalisco con los gobiernos de Jalisco. A la gente la quieren asustar (...). Para ellos es muy fácil meter un tráiler de película, subir banderas del candidato a la alcaldía y decir que es nuestra gente. Lo rechazamos, si tienen pruebas las hagan”.

Movimiento Ciudadano acusó que, el domingo por la noche en la colonia Fovissste Estadio, supuestos simpatizantes de Morena agredieron a una brigada del partido naranja que estaba por pintar una barda.

Los denunciantes señalaron que se dejó gravemente herido a una persona. En la opinión de Mariana Fernández, esta situación parece un montaje para desprestigiar el proyecto que representa Chema Martínez.

“Negar que las personas que lesionaron a esta familia son de nuestros equipos de trabajo, esa es una falsedad, no trabajan con nadie de los candidatos de Morena, tampoco trabajan para ninguna campaña de Morena. Lo que nos parece rarísimo es que tiene toda la cara y la finta de parecer un montaje. Justamente toman la foto de la barda, un tráiler de película y las banderas de Chema (...). Esto huele a la campaña de miedo que quieren hacer para que los tapatíos no voten por la opción política del cambio verdadero que representa Chema Martínez”.

Por su parte, Juan Alberto Salinas, candidato a síndico de Guadalajara, enfatizó que ellos no tienen un grupo de choque. Por el contrario, señaló que la guerra contra Chema Martínez empezó cuando este denunció ataques sucios y tras ganar el debate.

“La desesperación nos preocupa, sobre todo porque están utilizando la violencia, están generando miedo, y al final del día están jugando con la vida de las personas. Y para eso lo consideramos nosotros inaceptable en toda su extensión. No hay cabida en la campaña de Chema Martínez para la violencia, no la vamos a permitir. No acompañamos ese tipo de situaciones”.

Juan Alberto Salinas