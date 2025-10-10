Gracias a las estrategias de Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, el estado mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad y búsqueda de personas, pues presentó una disminución del 14.7% en desapariciones y un incremento en la eficiencia de localización, de acuerdo con los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Jalisco se encuentra entre los estados con mejores resultados

De acuerdo con estos datos, entre enero y septiembre del 2025 se reportaron 2 mil 101 desapariciones, frente a 2 mil 464 casos en 2024. Además, mil 249 personas fueron localizadas, es decir, el 59.5% de casos reportados, lo que representa una mejora de más de cinco puntos porcentuales respecto al año pasado.

Asimismo, se dio a conocer que Jalisco se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en número de desapariciones, por debajo del Estado de México con 4 mil 650 casos, Nuevo León con 2 mil 286 casos y la Ciudad de México con 2 mil 257 casos.

Más del 50% de casos de personas desaparecidas fueron localizadas en Jalisco (Cortesía)

El gobierno estatal destacó que los resultados son gracias al trabajo continuo de las familias de las personas desaparecidas, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos.

Finalmente, el gobierno de Jalisco reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de búsqueda, atención y prevención con una visión de derechos humanos, perspectiva de género y participación ciudadana.

Con esta tendencia, Jalisco consolida un avance importante hacia la disminución de desapariciones y el fortalecimiento de la confianza social en los mecanismos de búsqueda.