Gracias a las estrategias de Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, la entidad sigue dando pasos firmes en tema de seguridad, pues cerró el mes de septiembre con la cifra de menos homicidios dolosos registrados en el estado en los últimos ocho años, ubicándose por debajo de la media nacional y avanzando hacía consolidarse como una de las entidades con menor violencia.

Septiembre se vuelve el mes con menos homicidios desde el 2018

De acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía Estatal, en septiembre se contabilizaron 55 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un promedio diario de 1.8 casos y una tasa de 10.8 por cada 100 mil habitantes.

Gracias a estas cifras, Jalisco se coloca en el lugar número 14 a nivel nacional, por debajo del promedio de 13.6%. Además, se detalló que, de enero a septiembre de este año, mantiene un promedio diario de 3.5 homicidios, siendo la cifra más baja desde 2018.

Jalisco busca consolidarse como una de las entidades más seguras (Cortesía)

Asimismo, en la comparación mensual, septiembre mostró una baja de -27.6% respecto a junio y de -77.6% frente a 2019.

Estos resultados son gracias a la estrategia del Gobierno de Jalisco, que ha tenido un trabajo coordinado entre la Fiscalía del Estado, el C5, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Esta estrategia ha permitido mayor efectividad en la prevención, investigación y persecución de delitos, lo que fortalece la justicia y la confianza de la ciudadanía.

Jalisco busca consolidarse como una de las entidades más seguras (Cortesía)

Finalmente, las autoridades señalaron que los trabajos no han parado, pues se busca garantizar la seguridad, justicia para las víctimas y por la paz de Jalisco.