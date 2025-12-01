La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, impulsó la iniciativa para llevar transporte público a la zona de Huentitán, lo que beneficiaría a más de 63 mil tapatías y tapatíos. Pese a ello, la propuesta enfrentó votos en contra por parte de la fracción edilicia de Morena.

Morena vota en contra de propuesta de Vero Delgadillo

Durante la sesión extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2025, la iniciativa obtuvo 14 votos a favor de las y los ediles de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Hagamos, con lo que el Cabildo aprobó finalmente el proyecto para habilitar unidades de transporte público en esta zona de la ciudad.

A pesar de la oposición de Morena, el pleno respaldó la propuesta presentada por la alcaldesa.

Estamos con los que merecen esta acción y estamos para trabajar por ellos, por eso voto a favor. Vero Delgadillo