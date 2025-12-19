Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la recaptura de Armando N, alias “Delta 1”, presunto responsable de narcotráfico y otros delitos como el asesinato de Aristóteles Sandoval.

La detención en Jalisco se anunció este 19 de diciembre en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC.

Los delitos de los que se le señalan al señalado como jefe de sicarios de élite del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionado al caso del asesinato de Aristóteles Sandoval son:

Homicidio

Secuestro

Extorsión

Trasiego de drogas a Estados Unidos

Tercera vez que capturan al “Delta 1”

Armando N, Delta 1, ha sido detenido en años recientes y esta es la tercera ocasión que lo capturan.

En redes sociales han cuestionado por qué lo han liberado o cómo es que ha salido de la cárcel a pesar de estar involucrado al caso del asesinato de Aristóteles Sandoval ocurrido el 18 de diciembre de 2020.

Las veces en las que ha sido detenido son:

21 de junio de 2020

30 de octubre de 2024

19 de diciembre de 2025

Omar García Harfuch mostró dos fotos en la que “Delta 1” viste playera rosa y shorts, así como tenis negros. También porta una sudadera negra con color naranja tras la detención a las 9:40 horas.

Medios locales señalan que la detención se dio en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Omar García Harfuch anuncia desmantelamiento de narcolaboratorio en Durango

Omar García Harfuch informó de otra acción también realizada por Sedena, FGR y SSPC, en la que desmantelaron un narcolaboratorio en el estado de Durango.

En el narcolaboratorio se producían drogas sintéticas por lo que se decomisaron utensilios, maquinarias, sustancias químicas y documentos relacionados a actividades financieras.