El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, lanzó un duro mensaje sobre el contexto de violencia que se vive en el país, debido a que afirmó que “es imposible progresar” en México.

Así lo sentenció durante la Misa de Año Nuevo que ofreció, en la cual acusó que es por actos criminales como el llamado “cobro de piso”, que el progreso es cada vez más complicado.

En el marco de la eucaristía que se ofreció con motivo de Año Nuevo, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, lamentó el contexto de violencia por el que atraviesa México.

Lo anterior debido a que en su mensaje a los feligreses que acudieron a la celebración de la misa, el religioso denunció que quienes deseen emprender, se tienen que enfrentar al crimen si es que quieren progresar.

Sobre ello, el sacerdote sentenció que aquellos que se arriesgan a poner un negocio, se ven obligados a cumplir con un “cobro de piso” por parte del crimen organizado que dijo, suele exigir mediante amenazas.

“Tienes que pagar el piso, tienes que pagar un impuesto, no puedes poner un negocio en paz porque luego te cae la cobrada a exigir, a amenazar” Francisco Robles Ortega. Arzobispo de Guadalajara

Debido a los cobros en cuestión, Francisco Robles Ortega consideró que en México las personas están impedidas a conseguir avances en el tema de la movilidad social, pues “por la violencia es imposible progresar”.

Más aun cuando detalló que cuando se logra obtener una ganancia, por más mínima que sea, el dinero se destina para cumplir con el “pago de cuota” que exigen los criminales.

Duras palabras durante la Misa de Año Nuevo, ante el aumento del cobro de piso pic.twitter.com/k1vbDEab85 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 1, 2026

Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dedicó misa de Año Nuevo a empresarios

El polémico mensaje que Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dio durante la misa de Año Nuevo, se emitió debido a que la ceremonia religiosa se realizó ante empresarios guadalupanos.

En el acto, el sacerdote lamentó el asesinato del empresario Alberto Prieto a mitad de semana en Zapopan, pues dijo que el crimen se ejecutó a plena luz del día y sin la intervención de las autoridades.

“Es un hecho muy grave, muy lamentable, no solo por la forma en que se da, con toda arbitrariedad, en plena ciudad, en plena calle, en plena luz del día, con todo un equipo armado, bien organizado” Francisco Robles Ortega. Arzobispo de Guadalajara

Por lo ocurrido, exigió a las autoridades replantear la estrategia de seguridad, toda vez que dijo que el incidente criminal se trató de una auténtica provocación en contra del gobierno.

En ese sentido, dijo que los planes deben pasar del papel a la ejecución o de ser necesario, hay que cambiar los proyectos en materia de seguridad para hacer frente al crimen organizado.