Puerto Vallarta se ha colocado como uno de los destinos turísticos más atractivos para las vacaciones de Semana Santa, superando los 6 millones de visitantes anuales, principalmente con turistas de Estados Unidos y Canadá, lo que lo posiciona como uno de los lugares favoritos.

Es por ello que el hotel Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa, ubicado frente a la Bahía de Bandera, se convierte en una opción ideal para disfrutar de las playas y la cultura de este destino mágico.

Fiesta Americana Puerto Vallarta ofrece experiencia todo incluido en Semana Santa

El Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa es un resort que cuenta con albercas con vista al mar, acceso directo a la playa y actividades durante todo el día, como espectáculos nocturnos.

Además, su oferta gastronómica se puede disfrutar en un total de siete conceptos culinarios que se ubican en todo el hotel, ofreciendo espacios como Chulavista, que destaca por su desayuno buffet con especialidades regionales y pan recién horneado, mientras que La Cevichería se especializa en pescados y mariscos frescos frente al mar.

Si prefieres la comida asiática, puedes disfrutar del restaurante Tiantang; sin embargo, el resort ofrece alternativas italianas y de cocina contemporánea mexicana, para que todas las personas puedan degustar diferentes platillos durante su estancia.

Fiesta Americana Puerto Vallarta ofrece gastronomía, spa y entretenimiento frente a la Bahía de Banderas (cortesía)

Además, si lo que quieres es pasar un rato agradable con familia y amigos, el Fiesta Americana Puerto Vallarta cuenta con bares y lounges, donde los huéspedes pueden disfrutar de cócteles y bebidas junto a la alberca y con música en vivo.

Puerto Vallarta se ha convertido en un destino ideal para las parejas, por lo que este hotel de lujo ofrece un SONNE Beach Club, espacio solo para adultos ubicado en la parte alta del hotel, donde se puede ver todo el territorio desde una vista privilegiada.

Además, Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa ofrece una infinity pool con vista a la Bahía de Banderas, jacuzzis, cabañas privadas, bar de mixología y bocadillos gourmet.

Fiesta Americana Puerto Vallarta ofrece gastronomía, spa y entretenimiento frente a la Bahía de Banderas (cortesía)

Y como si fuera poco, no puedes perderte la visita al Nakawè Spa, espacio para las personas que buscan unos minutos de relajación. El spa cuenta con salas de tratamiento, sauna, vapor y áreas de relajación, faciales, masajes y experiencias con productos veganos.

Fiesta Americana Puerto Vallarta se ha posicionado como el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones; entre sus amenidades incluye un gimnasio, club infantil, servicio de concierge, habitaciones con balcón y vista al mar. Su ubicación es perfecta para salir y conocer la cultura y vida de este increíble destino, pues se encuentra a solo minutos del malecón.

Si lo que buscas es una combinación entre descanso, experiencia de lujo, sabores inigualables y exploración, Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa es el hotel perfecto para ti.