La iniciativa creada por la Arizona State University (ASU) y la Universidad de Guadalajara (UDG), Caleidoscopio, dio a conocer a los ganadores de la tercera edición de este concurso que premia producciones cinematográficas que narran la relación entre México y Estados Unidos.
Caleidoscopio reconoce cortometrajes sobre México y Estados Unidos
Asimismo, se dio a conocer que las producciones ganadoras serán proyectadas en ambos países para que se difundan las creaciones de los y las ganadoras. Las funciones confirmadas son:
- Estados Unidos: 20 de mayo en Los Ángeles, CA
- Ciudad de México: 27 de mayo en el Instituto Politécnico Nacional y el 28 de mayo en la Cineteca Chapultepec
El reconocimiento se dio tras un proceso muy minucioso, con un jurado conformado por expertos en el cine, deporte y en la relación entre México y Estados Unidos; entre las personalidades se encuentran:
- Alexia Delgado, jugadora del Club Tigres Femenil
- Albert Anson Dorrance, exentrenador de la Selección Femenina de USA
- Gerardo Chapa, jefe de contenido LATAM y España de la NFL
- Eugenio Caballero, diseñador de producción ganador del Óscar por mejor dirección de arte en la película “El Laberinto del Fauno”
- Lila Abed: Directora del Mexico Program del Inter-American Dialogue en Washington D.C
- Patricia Riggen, directora de cine y televisión, conocida por películas como “La Misma Luna”
- Gregory Nava, director, productor y guionista
- Roberta Jacobson, exembajadora de EE. UU. en México (2016-2018)
- Jacob Vargas, actor y productor
Los ganadores de la tercera edición de Caleidoscopio 2025-2026 son:
- 1er lugar: Francisco Hafid Martínez Rogero “Not Afraid to Play”
- 2.º lugar: Imanol Vidal Martínez Avedaño “Warriors”
- 3er lugar: Ángel Félix Lugo “Gol de Oro”
Caleidoscopio tiene como objetivo visibilizar historias personales, familiares y comunitarias que son fundamentales para el fortalecimiento de la unión, identidad y diversidad compartida a través del cine; es por ello que no te puedes perder las proyecciones de los cortos ganadores.