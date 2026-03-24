La iniciativa creada por la Arizona State University (ASU) y la Universidad de Guadalajara (UDG), Caleidoscopio, dio a conocer a los ganadores de la tercera edición de este concurso que premia producciones cinematográficas que narran la relación entre México y Estados Unidos.

Caleidoscopio reconoce cortometrajes sobre México y Estados Unidos

Asimismo, se dio a conocer que las producciones ganadoras serán proyectadas en ambos países para que se difundan las creaciones de los y las ganadoras. Las funciones confirmadas son:

Estados Unidos: 20 de mayo en Los Ángeles, CA

Ciudad de México: 27 de mayo en el Instituto Politécnico Nacional y el 28 de mayo en la Cineteca Chapultepec

El reconocimiento se dio tras un proceso muy minucioso, con un jurado conformado por expertos en el cine, deporte y en la relación entre México y Estados Unidos; entre las personalidades se encuentran:

Alexia Delgado, jugadora del Club Tigres Femenil

Albert Anson Dorrance, exentrenador de la Selección Femenina de USA

Gerardo Chapa, jefe de contenido LATAM y España de la NFL

Eugenio Caballero, diseñador de producción ganador del Óscar por mejor dirección de arte en la película “El Laberinto del Fauno”

Lila Abed: Directora del Mexico Program del Inter-American Dialogue en Washington D.C

Patricia Riggen, directora de cine y televisión, conocida por películas como “La Misma Luna”

Gregory Nava, director, productor y guionista

Roberta Jacobson, exembajadora de EE. UU. en México (2016-2018)

Jacob Vargas, actor y productor

Los ganadores de la tercera edición de Caleidoscopio 2025-2026 son:

1er lugar: Francisco Hafid Martínez Rogero “Not Afraid to Play”

2.º lugar: Imanol Vidal Martínez Avedaño “Warriors”

3er lugar: Ángel Félix Lugo “Gol de Oro”

Caleidoscopio tiene como objetivo visibilizar historias personales, familiares y comunitarias que son fundamentales para el fortalecimiento de la unión, identidad y diversidad compartida a través del cine; es por ello que no te puedes perder las proyecciones de los cortos ganadores.