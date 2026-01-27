En la colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, se vivió una balacera que dejó un muerto, así como cinco heridos, entre ellos, el presunto objetivo del ataque armado.

Acorde con lo señalado, la balacera tuvo lugar en avenida Guadalupe y Clouthier, y se presume como ataque armado en contra de un empresario jalisciense, todavía no identificado.

Balacera en Zapopan deja un muerto, cinco heridos y movilización de la Guardia Nacional en la zona

La tarde del martes 27 de enero, tuvo lugar una balacera en Zapopan en contra de un empresario hotelero y sus dos escoltas, uno de ellos resultó herido de gravedad; un agresor murió.

Acorde con lo señalado, un grupo armado a bordo de una pick-up verde militar Ford atacó el vehículo del empresario, para luego salir huyendo con rumbo desconocido; se presume no hay detenidos.

Sin embargo, los escoltas habrían repelido el ataque lo que derivó en tres lesionados, quienes fueron encontrados en calles aledañas; uno de ellos murió mientras era atendido en la Cruz Verde.

Derivado de la balacera a las afueras de la tintorería, la Guardia Nacional resguardó la zona y se reportaba gran afluencia vehicular por presencia de las autoridades, por lo que se recomendó evitar el lugar.

De momento la Fiscalía del Estado de Jalisco no se ha pronunciado sobre la balacera en Zapopan, así como tampoco la Secretaría de Seguridad Pública.