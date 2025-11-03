Durante la Conferencia Semanal del gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, anunció que la primera entrega de casas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se llevará a cabo en Los Mochis, durante la segunda quincena de noviembre.

El funcionario estatal explicó que en esta primera etapa se entregarán 232 viviendas correspondientes a los fraccionamientos Nuevo Horizonte y Virreyes. En una segunda fase, el programa contempla la entrega de más casas en Concordia, El Fuerte y Choix, donde actualmente continúan los trabajos de construcción.

Sinaloa contará con 36 mil viviendas del programa federal

Alejandro López Campos informó que Sinaloa recibirá 36 mil viviendas como parte del plan nacional impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas en todo el país a través de Infonavit, FOVISSSTE y CONAVI.

La segunda quincena de noviembre es cuando vamos a estar en condiciones de hacer la entrega de la primera etapa de vivienda, que son 232 de un complejo de vivienda vertical allá en Ahome. Alejandro López Campos

El titular de la dependencia detalló que en Sinaloa, Infonavit atenderá una meta de 17 mil 500 viviendas para sus derechohabientes, CONAVI construirá 15 mil casas destinadas a familias de escasos recursos y no derechohabientes, mientras que FOVISSSTE aportará 4 mil unidades para trabajadores del gobierno federal.

Actualmente, se desarrollan 13 proyectos de Vivienda del Bienestar en ocho municipios, con 11 mil 434 viviendas en construcción, que pronto se convertirán en un hogar para miles de familias sinaloenses.

Estos desarrollos, ubicados en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado, reflejan el compromiso del Gobierno de Sinaloa de trabajar por una vivienda digna para todas y todos.