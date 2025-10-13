El titular del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales (INAER), José Manuel Arreola Guerra, informó que, reafirmando su compromiso con la salud de las y los jóvenes de Aguascalientes, se puso en marcha una nueva Campaña de Detección Oportuna de Enfermedad Renal.

Esta campaña se llevará a cabo en 40 escuelas secundarias de la capital durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se proyecta la realización de 10 mil tamizajes.

Etapas del proceso de detección en escuelas

Los estudios son gratuitos, rápidos y no invasivos, consistentes en la toma de una muestra de orina a estudiantes de tercer grado de secundaria, con edades entre 14 y 18 años.

El objetivo principal es detectar de forma temprana posibles señales de daño renal, incluso antes de que aparezcan síntomas visibles.

Los resultados se entregarán en enero a madres, padres y tutores. En los casos que así lo requieran, se realizará una segunda toma de muestra con el fin de dar seguimiento personalizado y fortalecer las acciones preventivas.

Finalmente, Arreola Guerra destacó que un diagnóstico oportuno permite brindar tratamiento y orientación médica adecuada, ayudando a prevenir complicaciones graves en el futuro. Además, subrayó la importancia de fomentar hábitos de vida saludables desde esta etapa.