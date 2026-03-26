Con el objetivo de recibir a la alta afluencia de visitantes que se espera durante la Semana Santa, el Gobierno de Guerrero alista un operativo integral de atención, seguridad y auxilio en el municipio de Taxco de Alarcón.

La iniciativa surge tras los acuerdos alcanzados por los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz, quienes priorizaron la creación de un entorno seguro para el desarrollo de las actividades religiosas y recreativas de la temporada.

Taxco de Alarcón: Destino seguro para el turismo religioso en Semana Santa

Como eje central de este despliegue, se proyecta la participación de aproximadamente nueve mil elementos pertenecientes a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. La fuerza operativa se distribuirá estratégicamente para brindar asistencia a través de:

Módulos de atención ciudadana y servicios de orientación turística.

Filtros de revisión preventiva y puntos de auxilio vial en accesos principales.

Vigilancia permanente en las zonas de mayor concentración de personas.

Taxco de Alarcón es reconocido internacionalmente como uno de los destinos más representativos de México durante esta época, gracias a sus tradicionales manifestaciones de fe que proyectan el fervor católico y la riqueza cultural de la región.

Operativo especial en Taxco: Garantizan estancia segura a turistas en Guerrero. (Cortesía)

Por instrucciones de la Mesa de Coordinación, existe una estrecha colaboración entre todas las instituciones participantes para asegurar que la estancia de los visitantes sea placentera y sin contratiempos.

Esta alianza interinstitucional se enfoca en mantener la fluidez en la movilidad urbana y el respeto al orden público durante las procesiones y eventos litúrgicos.

Con estas medidas, Guerrero reafirma su compromiso de posicionar a Taxco como un destino turístico de excelencia, donde la seguridad es la base para que las familias disfruten de las tradiciones que le dan identidad a este Pueblo Mágico.