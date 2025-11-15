El líder sindical Efrén Neftalí Adame García, fue asesinado la tarde del viernes 14 de noviembre de 2025, en la zona de Costa Chica de Guerrero.

Reportes señalaron que Efrén Neftalí Adame García fue víctima de un ataque armado en su contra, en el municipio de Marquelia, Guerrero.

Pero, ¿quién era Efrén Neftalí Adame García? Esto sabemos acerca del líder sindical que fue asesinado en Guerrero.

¿Quién era Efrén Neftalí Adame García?

Efrén Neftalí Adame García era hijo de Efrén Adame Montalván, quien ocupó hasta en tres ocasiones el cargo de alcalde de Ometepec.

¿Qué edad tenía Efrén Neftalí Adame García?

Se desconoce la edad de Efrén Neftalí Adame García, aunque de acuerdo con reportes tenía aproximadamente 40 años.

Efrén Neftalí Adame García, líder sindical asesinado en Guerrero (Gráfico de Guerrero)

¿Quién era la esposa de Efrén Neftalí Adame García?

Efrén Neftalí Adame García se encontraba casado con Larissa Vera.

¿Qué signo zodiacal era Efrén Neftalí Adame García?

Debido a que se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Efrén Neftalí Adame García, no es posible conocer su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Efrén Neftalí Adame García?

Efrén Neftalí Adame García era padre de dos hijas menores de edad.

Efrén Neftalí Adame García, líder sindical asesinado en Guerrero (Tomada de FB)

¿Qué estudió Efrén Neftalí Adame García?

Se desconoce cuál era el último grado de estudios de Efrén Neftalí Adame García.

¿En qué ha trabajado Efrén Neftalí Adame García?

Efrén Neftalí Adame García se dedicaba al sector privado, como propietario de una ferretería.

Además, era líder de la Sección 110 de la CTM en Marquelia, Guerrero, siendo muy querido por su comunidad.

Efrén Neftalí Adame García, líder sindical en la zona Costa Chica de Guerrero, fue asesinado por un grupo de hombres armados.

Los hechos sucedieron cuando se encontraba en un local del centro de Marquelia, Guerrero, a pocas cuadras del Zócalo de la ciudad.

Reportes señalan que los hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones, todo esto mientras Efrén Neftalí Adame García se encontraba en compañía de sus hijas.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, sin embargo, confirmaron que el líder sindical ya no contaba con signos vitales.

Tras lo sucedido, la Fiscalía de Guerrero inició una investigación, con el objetivo de dar con los responsables y conocer si Efrén Neftalí Adame García contaba con amenazas previas.