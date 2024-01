A 98 días de que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, los municipios afectados continúan con los trabajos para atender la emergencia hoy martes 30 de enero 2024.

La Fiscalía General del Estado no ha modificado las cifras oficiales de muertos y desaparecidos por el huracán, por lo que mantiene, hasta el 10 de enero, el reporte de 52 muertos y 32 desaparecidos en Acapulco y Coyuca de Benítez.

De las 52 personas fallecidas, 46 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares; asimismo, se continúa con la búsqueda de los desaparecidos.

Abelina López: No es necesaria emergencia sanitaria por dengue

Desde el paso del huracán Otis por Acapulco y Coyuca de Benítez hace más de 3 meses se ha denunciado el incremento de los casos de dengue en Guerrero.

Sin embargo, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, aseguró que no es necesaria una declaratoria de emergencia por dengue.

Según la alcaldesa, ya se tomaron diversas medidas preventivas como fumigación, abatización y descacharrización.

Sin embargo, datos de la Dirección de Salud de Acapulco, el 40% de las viviendas que se han visitado para realizar dichas acciones no pudieron ser fumigadas debido a que no se les permitió el acceso a los funcionarios o no había nadie en casa.

Sólo en lo que va de enero se han registrado 500 casos positivos en las colonias consideradas punto rojo:

Ciudad Renacimiento

La Venta

Centro

Afectados por huracán Otis cuestionan calidad de enseres de China

Desde el pasado viernes 26 de enero comenzaron a llegar a México los enseres domésticos que se compraron en China para continuar con la entrega de estos apoyos para los afectados por el paso del huracán Otis por Acapulco y Coyuca de Benítez.

Sin embargo, los damnificados que han comenzado a recibir las estufas y refrigeradores provenientes de China aseguran que éstos electrodomésticos son más pequeños y de menor calidad que los entregados durante los primeros meses.

Cabe señalar que los enseres que fueron entregados durante el lunes 29 de enero en Acapulco para vecinos de la colonia 20 de noviembre fueron:

Refrigerador marca Midea de 7 pies

estufa de 4 quemadores

colchón

ventilador de piso

licuadora de marca china

juego de sartenes sin marca

Mientras que los que se entregaron durante la primera etapa fueron:

refrigerador Whirlpool tipo inventer, Winia, Mabe o Prime de 9 pies

estufa de 6 y 4 quemadores

colchón

ventilador de pedestal

licuadora Tfal u Oster

juego de sartenes Tfal o Ecko

Retiran módulo de créditos a la palabra de Acapulco

El módulo para tramitar los créditos a la palabra que se encontraba en el Centro de Convenciones de Acapulco fue retirado sin dar aviso de si volvería a ser instalado.

Desde el pasado sábado 27 de enero el módulo fue retirado sin brindar mayor información; sin embargo, el 29 se presentaron más de 100 personas que esperaron dentro de la carpa donde una semana antes había mesas, sillas y vallas.

Debido a que no se informó el retiro ni se dejó un cartel para avisar si se trata de una medida temporal o no, decenas de personas acudieron desde la madrugada para formarse con la intención de tramitar un crédito.

Cebe señalar que el módulo que se instaló en la Plaza de Toros de Caleta continúa laborando; sin embargo, se ha hecho hincapié en que sólo se tramitarán créditos a hoteleros y restauranteros.

Secretaría de Bienestar revisa cómo se usan los apoyos para la reconstrucción

Por otra parte, se compartió que Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar están visitando las casas de los damnificados por el huracán Otis para revisar cómo se utilizan los apoyos para la reconstrucción.

La primera visita se registró en predios de la colonias Emiliano Zapata y Jardín, donde comenzaron a cuestionar sobre las afectaciones sufridas, así como la forma en la que han empleado el dinero que recibieron.

De acuerdo con una de las afectadas, los Servidores de la Nación le pidieron poder entrar a su casa y tomaron fotos de ésta y los cambios que ha realizado desde que resultó afectada por el paso de Otis.