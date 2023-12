A 61 días del paso del huracán Otis por Acapulco, hoy 24 de diciembre se anunció el cierre de una taquería, debido a un caso de extorsión y asesinato hacia el dueño del establecimiento en Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó el 20 de diciembre de 2023 que hasta el momento se reportan 52 muertos y 32 desparecidos, pero las labores de búsqueda aún continúan.

Con el apoyo de las comisiones Nacional y Estatal, así como de los familiares de las víctimas en Acapulco por el paso de Otis, las labores de búsqueda se llevan a cabo en este momento por tierra.

Por otro lado, hoy 24 de diciembre el Gobierno Federal continúa con la entrega de apoyos directos en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Entrega de apoyos en Acapulco (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Acapulco: Taquería cierra tras asesinato de su dueño

En el contexto actual de Acapulco, una taquería tuvo que cerrar tras las extorsiones y el posterior asesinato que sufrió su dueño, de acuerdo con la esposa del comerciante, Aracely Bautista Vicente.

La Taquería y Pozolería Chely, ubicada en la zona costera de Acapulco, Guerrero, colocó una lona en la entrada de sus instalaciones para denunciar la falta de seguridad proporcionada por las autoridades.

De hecho, Aracely Bautista Vicente explicó que cuando recurrió a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal general de Guerrero, la recomendación que le hizo la funcionaria fue huir de Acapulco:

“Por culpa de esta inseguridad que vivimos todos las comerciantes, me quitaron a mi esposo que su único delito fue trabajar para su familia y darle trabajo a varias personas que igual que yo nos quedamos sin sustento, por culpa del gobierno corrupto que tenemos y quiero que sepan que lo único que lograron fue que huya de Acapulco porque la propia fiscal me dice que me vaya, entonces en manos de quien estamos, si el gobierno no puede con este cargo que lo deje y que la muerte de mi esposo no quede impune” Taquería y Pozolería Chely

“La única respuesta que recibí de la fiscal fue ‘que me vaya porque también me iban a matar y que su responsabilidad no era cuidar a los ciudadanos”, declaró la comerciante de Acapulco.

Acapulco: Reanuda labores el único yate que sobrevivió el paso del huracán Otis

El Bonanza, un yate de paseo en Acapulco, fue la única embarcación de este tipo que sobrevivió al pasó del huracán Otis, la cual reanudo sus labores el 23 de diciembre a las 13:00 horas.

“Estos dos meses la pasamos muy complicado, pero gracias a las despensas que entregó el gobierno pudimos sobrevivir”, dijo Juan Carlos Palotzin, servidor turístico y vendedor de boletos del yate.

El Bonanza reanudó sus actividades con 2 recorridos diarios, uno en horario vespertino con ruta a los riscos de La Quebrada, y el otro nocturno, con un espectáculo latino en la bahía.