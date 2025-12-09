El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer que gracias a las estrategias estatales y federales de seguridad, Guerrero logró una reducción histórica del 24% en homicidios dolosos de enero a noviembre del 2025.

Guerrero consolida una tendencia a la baja en homicidios dolosos

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, dio a conocer las cifras actualizadas, donde Guerrero se coloca fuera como uno de los estados con mayor índice de homicidios, posicionándose en los lugares 6 y 8 a nivel nacional, según los distintos cortes evaluados.

De enero a noviembre del 2025, la entidad registró mil 240 homicidios dolosos, lo que representa el 5.7% del total nacional. Además, durante noviembre, Guerrero reportó 88 homicidios dolosos, equivalente a solo el 5.4% del total nacional, colocándose en octavo lugar entre las entidades del país.

La funcionaria señaló que 26 estados del país presentan una disminución en el promedio diario de homicidios dolosos, siendo Guerrero uno de ellos con una caída del 24%.

Con estos resultados, Guerrero se consolida como uno de los estados con mayores resultados gracias a las estrategias de seguridad tanto estatal como federal.