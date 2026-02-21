Guerrero consolida su posicionamiento como uno de los destinos turísticos preferidos a nivel nacional e internacional al registrar una ocupación hotelera general de 80.9%, informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco.

El funcionario destacó que estos resultados reflejan la confianza de visitantes que eligen al estado para disfrutar de su oferta natural, cultural, gastronómica e histórica, como parte de la estrategia integral de turismo impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para 2026.

Guerrero alcanza 80.9% de ocupación hotelera; Acapulco supera el 83%

En el caso de Acapulco, la ocupación hotelera general se ubica en 83.2%. Por zonas, la Dorada reporta 96.5%; la Bahía Histórica, 72.7%; y la Diamante, 67.3%.

Guerrero consolida su posicionamiento turístico (cortesía)

El binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación promedio de 85.5%, mientras que Taxco alcanza 45.4% y La Unión 76.5% en actividad hotelera.

Quiñones Orozco señaló que la entidad mantiene una agenda diversa de eventos turísticos, con énfasis en segmentos como el turismo deportivo, de reuniones y gastronómico, en coordinación con organizadores de encuentros nacionales e internacionales.

Entre las actividades destacadas, continúa en Acapulco el XXXVIII Congreso de la Región Sur Poniente de Alcohólicos Anónimos, que reúne a aproximadamente 14 mil personas y generará una derrama económica estimada en 70 millones de pesos hasta el 22 de febrero.

En el ámbito deportivo, el puerto se prepara para el Abierto Mexicano de Tenis, que se realizará del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros. Este torneo atrae a aficionados nacionales e internacionales y fortalece la oferta turística complementaria en servicios, gastronomía y actividades recreativas.