Guerrero: A más de un mes de su inauguración, el hospital de Tlacoapa carece de personal médico

A más de un mes de su inauguración, el hospital de la comunidad de Tlacoapa, Guerrero carece de personal médico.

El pasado 13 de julio, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) inauguró el hospital de Tlacoapa para atender a habitantes de la región de la montaña de Guerrero.

Sin embargo, el hospital carece de personal médico, de acuerdo con las autoridades del municipio.

Ante la situación, Alfredo Cantú, presidente municipal de Tlacoapa, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar personal médico para atender el hospital, en entrevista para Milenio.

“No tenemos médicos que nos atiendan, entonces todo lo que reclama la ciudadanía, ojalá nuestro presidente de la república nos escuche y nos mande más médicos aquí” Alfredo Cantú. Presidente municipal de Tlacoapa

El Insabi abrió 46 vacantes para el hospital de Tlacoapa

De acuerdo con una convocatoria publicada por el Insabi, para el Hospital Tlacoapa Guerrero se abrieron un total de 46 vacantes de los siguientes puestos:

Apoyo administrativo

médico especialista

médico general

cirujano dentista

psicólogo clínico

químico

trabajadora social

despachador de farmacia

técnico radiólogo en radioterapia

lavandería

enfermería

afanadora

No obstante, las pocas personas que postularon para las vacantes, se fueron por la necesidad de pagar renta y adaptarse a las normas de la comunidad, según Milenio.

Nereyda Iriarte, nutrióloga del hospital, señala que el poco personal que tiene el nosocomio tuvo que viajar desde lugares lejanos y distanciarse de su familia.

“Veníamos muchos compañeros de otros lados que se hacen arriba de 3, 4, 5 horas, incluso dejando lugares y familia nos vinimos a trabajar acá”, confesó.

Actualmente, el hospital sólo cuenta con dos médicos y un par de enfermeras que alternan turnos, según el medio.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, indicó que en Tlacoapa hay casas de salud con el nombre del presidente municipal que solamente son casas muestra, pues no están abiertas, no funcionan y porque no hay médicos.

¿Con qué cuenta el hospital de Tlacoapa?

Como parte de las instalaciones del hospital, está equipado con:

consultorio dental

sala de partos

rayos x

ultrasonido

laboratorio clínico

seis camas

recuperación post operatoria

salones

oficinas

Incluso, el hospital cuenta con el único elevador en toda la región, pero no se encuentra en uso, además, se desconoce si el equipo médico funciona.