Si estás buscando qué hacer en Guerrero durante este fin de semana, el estado promueve sus actividades turísticas en toda la entidad con el fin de fortalecer el turismo y mantener un ambiente familiar.

Asimismo, el clima será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados y menor probabilidad de lluvia.

¿Cuál es el clima en Guerrero para el fin de semana?

El meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Fermín Damián Adame, detalló que para este fin de semana se espera una mejora significativa en el clima, con cielos despejados, menor probabilidad de lluvia y un ambiente cálido.

Aseguró que, a pesar de que la temporada de ciclones y lluvias concluye el 30 de noviembre, las condiciones actuales atmosféricas señalan poca probabilidad de que se formen nuevos sistemas tropicales en el Pacífico.

“Durante los próximos días se espera un clima estable y favorable, especialmente en las zonas costeras, lo que representa una gran oportunidad para quienes deseen disfrutar de nuestras playas, lagunas y centros de recreación” Fermín Damián, meteorólogo

Si estás de paso por Guerrero en este fin de semana, podrás disfrutar de:

Festival de Catrinas y Día de Muertos en Taxco

Carrera El Sol

Mega Ofrenda “Una Noche en Mictlán” en Acapulco

Festivales en Ixtapa-Zihuatanejo, Tixtla y La Unión

Finalmente, el especialista explicó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, por lo que hizo un llamado a la población a hacer caso a las recomendaciones preventivas.

Este fin de semana, el clima en Guerrero favorece a las actividades al aire libre (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso en garantizar la seguridad de residentes y turistas ante cualquier eventualidad, al mismo tiempo que promueve las actividades culturales, artísticas y deportivas en el estado.