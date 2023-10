El expanista Felipe Calderón pidió en redes sociales que la ayuda para Acapulco, debido a las afectaciones por el huracán Otis, no sea controlada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni por Morena.

El huracán Otis afectó con vientos de hasta 270 kilómetros por hora y lluvias torrenciales desde el 25 de octubre, pues en menos de 12 horas pasó de tormenta tropical a categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson).

Durante la conferencia mañanera del 26 de octubre, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirmó las cifras de 27 muertos y 4 desaparecidos por la trayectoria del huracán Otis.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó sus condolencias hacia las víctimas del huracán Otis, por quienes se han abierto una serie de centros de acopio para recolectar víveres y artículos de uso personal.

Sin embargo, Felipe Calderón rompió el silencio en redes sociales y pidió que la ayuda para Acapulco se entregue directamente a los damnificados.

Felipe Calderón publicó dos mensajes desde el 25 de octubre sobre la crisis en Acapulco por el paso del huracán Otis, en el segundo de ellos pidió al presidente AMLO y a Morena no “capitalizar” la ayuda para los damnificados.

El expanista respondió en X ante el video de una mujer, quien expresó que en los centros de acopio “no hay ni un vaso de agua, no hay ningún alimento” y explicó que “todas las tiendas fueron saqueadas” en Acapulco, Guerrero.

“¡No es cierto lo que dice el presidente, que son 40 muertos; no es verdad, hay más, mucha más gente que no pudo salir de sus casas! (...) ¡No hay Ejército, no hay Protección Civil, no hay nadie, nuestro Presidente no existe!”

Damnificada de Acapulco