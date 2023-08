Tras el asesinato de Humberto del Valle, y las acusaciones que lo señalan como responsable del crimen, David Gama, alcalde de Iguala, rechaza estar involucrado en el ataque.

Ello luego de que Zulma Carvajal Salgado, esposa de Humberto del Valle, señaló al alcalde de Iguala como el responsable del atentado que vivieron ella y su marido este domingo 6 de agosto.

Pues, cerca de las 10:00 am de este domingo, cuando ambos salían de su domicilio ubicado en la calle de Zaragoza, al centro de Iguala, fueron atacados por un grupo de hombres armados.

En dicho ataque, Humberto del Valle y Zulma Carvajal resultaron heridos; el hombre murió mientras era intervenido en el quirófano, mientras que su esposa logró sobrevivir.

Por lo que, este mismo domingo Zulma Carvajal responsabilizó a David Gama por el asesinato de su esposo, pues aseguró que existen intereses políticos como trasfondo del homicidio.

Tras los señalamientos en su contra, David Gama, alcalde de Iguala, rechazó “de manera contundente” cualquier acusación por parte de Zulma Carvajal Salgado.

Además, el alcalde de Iguala se deslindo de forma absoluta del atentado en contra de Humberto del Valle, así como de cualquier otro acto de violencia.

Aprovechó para solidarizarse con la familia de la víctima y externó sus condolencias a Zulma Carvajal, a quien le deseó pronta recuperación.

David Gama también hizo un llamado a las autoridades de Guerrero para que inicien la investigación que permita esclarecer los hechos perpetrados este domingo 6 de agosto.

Y solicitó que se evite difundir cualquier información “que falte a la verdad”, pues dijo que siempre se ha caracterizado por ser “un hombre integro y honesto que se conduce dentro del marco de la ley”.

A través de un video, Zulma Carvajal, sobrina del senador Félix Salgado Macedonio, responsabilizó de forma directa a David Gama Pérez del ataque que sufrieron ella y su esposo.

En la grabación, la mujer afirmó que David Gama ordenó el ataque en su contra, y remarcó que tanto el alcalde como el partido en el que milita, el PRI, no hacen más que perpetuar la avaricia por el poder.

Carvajal aseguró que “nunca van a cambiar” pues en su búsqueda de conseguir todo no les importa “destruir familias”, ni “arrancar una vida o muchas”.

“Esto que me pasó a mí le pasa a mucha gente, a muchas familias. Se los decía anoche, ellos nunca van a cambiar, lo quieren todo y no les importa destruir familias [...] no les importa arrancar una vida, o muchas, las que sean para estar en donde están. Cobardes, mil veces cobardes.

Zulma Carvajal