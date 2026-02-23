La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la captura en Acapulco de Christian “N”, alias “El Peater”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como generador de violencia en el municipio.

De acuerdo con la autoridad estatal, el detenido era considerado un objetivo prioritario en Acapulco de Juárez por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto.

Su detención se da en un contexto de reforzamiento de operativos de seguridad en distintas regiones del país, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del CJNG.

Operativo conjunto permitió la captura de “El Peater” en Acapulco

La Fiscalía de Guerrero detalló que la detención fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados en coordinación con fuerzas federales y estatales.

En el operativo participaron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Policía Estatal

Las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Christian “N”, alias “El Peater”, a quien también se le atribuye la agresión contra las instalaciones del Ministerio Público de Barrios Históricos de la Fiscalía estatal, registrada en julio de 2025 en el puerto de Acapulco.

Delitos que se le imputan a Christian “El Peater”

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el detenido enfrenta señalamientos por los siguientes delitos:

Homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Tania “N” y Porfirio “N”

Daño a la propiedad, en agravio de la Fiscalía estatal

Robo de vehículo, en agravio de Carlos “N”, en Acapulco

Las autoridades señalaron que el presunto integrante del CJNG será puesto a disposición del juez correspondiente para determinar su situación jurídica.

Mientras que reforzaron su compromiso con la seguridad del Estado de Guerrero en el marco de la violencia de los últimos días.