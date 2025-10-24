Yahir Manuel Ramírez de la Cruz, presunto responsable del feminicidio de Stephany Carmona, elemento de la Guardia Nacional, fue detenido por delitos de deserción y desobediencia.

Detienen a Yahir Manuel Ramírez de la Cruz, presunto asesino de Stephany Carmona

El pasado 23 de octubre, se informó de la detención del sargento Yahir Manuel Ramírez de la Cruz, quien fue acusado del feminicidio de la elemento de la Guardia Nacional Stephany Carmona de 19 años de edad.

Sin embargo, lo que se ha dado a conocer es que la detención de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz se debe por los delitos de deserción y desobediencia de la Guardia Nacional, los cuales no ameritan prisión preventiva.

Aunque la carpeta e investigación por el feminicidio de Stephany Carmona ya fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR); no se ha liberado una orden de aprehensión en contra de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz por este delito.

Esto pone en riesgo la continuidad del proceso por el feminicidio de la elemento de la Guardia Nacional, quien fue encontrada muerta con balazos en la cabeza al interior del Cuartel General del 51º Batallón en Guerrero, mientras que Yahir Manuel Ramírez de la Cruz se dio a la fuga.

También se reveló que la detención de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz se realizó el pasado 18 octubre en Llano Grande, Acapulco en Guerrero; sin embargo, la familia de Stephany Carmona fue notificada después, por lo que señalan que se les ha ocultado información.

“Hoy, después de días de dolor, indignación y lucha, la familia de Stephany confirma que el feminicida Yahir Manuel Ramírez de la Cruz ha sido detenido”. Famila de Stephany Carmona

Es por eso que la familia de Carmona pide a las autoridades acelerar el proceso en contra de Yahir Manuel Ramírez de la Cruz, también elemento de la Guardia Nacional, por feminicidio y sea castigado conforme a la ley.

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, la familia de Stephany Carmona encabezó una marcha en Ajalpan, Puebla de donde era originaria la elemento de la Guardia Nacional en donde participaron al menos 500 personas.