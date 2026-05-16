El primer día del Acamoto 2026 arrancó en Acapulco pese a que fue prohibido por las autoridades locales debido a la falta de permisos; hasta el momento se reportan 10 personas detenidas por el evento.

Información señala que el Acamoto 2026 desató un riña entre elementos de seguridad y motociclistas, pues estos bloquearon una vialidad y se resistieron a la intervención de los uniformados.

El Acamoto se ha convertido en uno de los eventos más controversiales del puerto de Acapulco debido a los accidentes, disturbios y hechos violentos registrados en años anteriores.

Acamoto 2026 desata riña y 10 detenidos en el primer día del evento no autorizado (Cuartoscurto / Carlos Alberto Carbajal)

Acamoto 2026 desata riña con policías en su primer día; hay 10 detenidos por el evento no autorizado

El Acamoto 2026 inició con incidentes, enfrentamientos y al menos 10 personas detenidas durante las primeras horas del evento en Acapulco, que no fue autorizado por el gobierno local y estatal.

De acuerdo con los reportes, los arrestos se dieron en distintos puntos de Acapulco, principalmente sobre la Costera Miguel Alemán, donde los asistentes del Acamoto 2026 realizaron arrancones y bloqueos.

Además de los 10 detenidos por alterar el orden público y conducir de manera imprudente, las autoridades reportaron el aseguramiento de varias motocicletas y la infracción a múltiples vehículos.

En medio de los operativos del Acamoto 2026, se registró una riña entre asistentes y elementos de la Guardia Nacional, hecho que quedó grabado en videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes muestran varios motociclistas discutiendo y forcejeando con agentes de seguridad mientras otros asistentes rodeaban la escena. La tensión aumentó y derivó en empujones y gritos.

Pese a la presencia de policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional, decenas de motociclistas continuaron llegando al puerto para participar en el Acamoto 2026.